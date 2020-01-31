Боррель видит перспективы членства Косова в ЕС

Глава европейской дипломат Жозеп Боррель считает возможным в будущем членство Косова в Европейском союзе (ЕС).

"У Косова такие же европейские перспективы, как и у всех Западных Балкан", - заявил косовскому телевидению Боррель, слова которого приводит в пятницу представительство ЕС в Приштине.

"Мы в полной мере уважаем волю народа Косово, выраженную на выборах. Правительство должно решать проблемы людей", - подчеркнул испанский дипломат.

Глава дипломатии Евросоюза в четверг посетил с визитом Косово, где встретился с главой самопровозглашенной республики Хашимом Тачи.

Автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке объявил о независимости от Сербии 17 февраля 2008 года.

Косово как самостоятельное государство признали около 100 стран. Россия и Сербия независимость Косова не признают.