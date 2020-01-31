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СНГ 31.01.2020 18:15

Мишустин заявил о желании расширять торгово-экономическое сотрудничество с Молдавией

Россия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Молдавией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Молдавией, наполнении его реальным содержанием, прежде всего - в торгово-экономической сфере", - сказал Мишустин в пятницу на встрече с премьер-министром Молдавии Ионом Кику на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

Он отметил, что, наряду с активным диалогом на уровне президентов двух стран, в настоящее время восстанавливаются контакты и по правительственной линии, о чем свидетельствует, в том числе, визит Кику в Москву в ноябре 2019 года.

Мишустин напомнил, что Россия приняла серьезные меры по либерализации торгово-экономических отношений с Молдавией, например, по поставкам плодоовощной и винодельческой продукции, а также по ряду других товарных позиций.

"В октябре-ноябре 2019 года мы фиксируем, что наш двусторонний товарооборот вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до почти $1,5 млрд. И, конечно, мы ждем дальнейшего развития наших отношений, в том числе и двусторонних, и в рамках Евразийского экономического союза", - сказал глава правительства России.

В начале беседы Мишустин поблагодарил Кику за поздравление по случаю своего назначения на пост премьер-министра РФ. Он также отметил, что они с Кику в пятницу оба впервые принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета (Молдавия имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС).

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Тэги: РОССИЯ, МИШУСТИН, МОЛДАВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]