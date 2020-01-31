Мишустин заявил о желании расширять торгово-экономическое сотрудничество с Молдавией

Россия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Молдавией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Молдавией, наполнении его реальным содержанием, прежде всего - в торгово-экономической сфере", - сказал Мишустин в пятницу на встрече с премьер-министром Молдавии Ионом Кику на полях заседания Евразийского межправительственного совета.
Он отметил, что, наряду с активным диалогом на уровне президентов двух стран, в настоящее время восстанавливаются контакты и по правительственной линии, о чем свидетельствует, в том числе, визит Кику в Москву в ноябре 2019 года.
Мишустин напомнил, что Россия приняла серьезные меры по либерализации торгово-экономических отношений с Молдавией, например, по поставкам плодоовощной и винодельческой продукции, а также по ряду других товарных позиций.
"В октябре-ноябре 2019 года мы фиксируем, что наш двусторонний товарооборот вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до почти $1,5 млрд. И, конечно, мы ждем дальнейшего развития наших отношений, в том числе и двусторонних, и в рамках Евразийского экономического союза", - сказал глава правительства России.
В начале беседы Мишустин поблагодарил Кику за поздравление по случаю своего назначения на пост премьер-министра РФ. Он также отметил, что они с Кику в пятницу оба впервые принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета (Молдавия имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС).
Баку и Лондон готовят соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС – МИД Азербайджана
ПАСЕ направит в Азербайджан миссию из 25 наблюдателей за досрочными парламентскими выборами
Chevron в IV квартале получила убыток в $6,6 млрд из-за масштабных списаний
Объем безналичных операций эквивалентен 2,3% ВВП Азербайджана – глава Центробанка
Азербайджан предлагает Украине создать совместный Бизнес совет
Турпоток из России в Турцию впервые в истории превысил 7 миллионов
У студентки из Китая, почувствовавшей недомогание, коронавирус не обнаружен – Минздрав Азербайджана
У азербайджанских студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Банковские операции ВТБ (Азербайджан) доступны в Мессенджере
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе