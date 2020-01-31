Казахстан до конца недели эвакуирует своих граждан из Китая - глава Минздрава

Казахстан до конца текущей недели планирует вывезти всех своих граждан из Китая, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.
"Самая важная мера, которая принимается, поскольку в КНР находятся наши граждане, в том числе студенты, мы осуществляем на базе рейсовых перелетов их вывоз. И до конца недели мы будем вывозить оставшихся наших граждан из КНР", - сказал Биртанов на брифинге в пятницу.
Баку и Лондон готовят соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС – МИД Азербайджана
ПАСЕ направит в Азербайджан миссию из 25 наблюдателей за досрочными парламентскими выборами
Chevron в IV квартале получила убыток в $6,6 млрд из-за масштабных списаний
Объем безналичных операций эквивалентен 2,3% ВВП Азербайджана – глава Центробанка
Азербайджан предлагает Украине создать совместный Бизнес совет
Турпоток из России в Турцию впервые в истории превысил 7 миллионов
У студентки из Китая, почувствовавшей недомогание, коронавирус не обнаружен – Минздрав Азербайджана
У азербайджанских студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Банковские операции ВТБ (Азербайджан) доступны в Мессенджере
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе