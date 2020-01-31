Казахстан до конца недели эвакуирует своих граждан из Китая - глава Минздрава

Казахстан до конца текущей недели планирует вывезти всех своих граждан из Китая, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

"Самая важная мера, которая принимается, поскольку в КНР находятся наши граждане, в том числе студенты, мы осуществляем на базе рейсовых перелетов их вывоз. И до конца недели мы будем вывозить оставшихся наших граждан из КНР", - сказал Биртанов на брифинге в пятницу.