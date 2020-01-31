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СНГ 31.01.2020 18:03

Казахстан до конца недели эвакуирует своих граждан из Китая - глава Минздрава

Казахстан до конца текущей недели планирует вывезти всех своих граждан из Китая, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

"Самая важная мера, которая принимается, поскольку в КНР находятся наши граждане, в том числе студенты, мы осуществляем на базе рейсовых перелетов их вывоз. И до конца недели мы будем вывозить оставшихся наших граждан из КНР", - сказал Биртанов на брифинге в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ВИРУС, ГРАЖДАНЕ, ВЫВОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]