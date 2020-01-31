В китайской провинции Хубэй находятся 60 граждан Украины, некоторые хотят эвакуироваться

Посольство Украины в Китае сообщает, что по состоянию на 31 января, в китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового коронавируса, находятся 60 украинских граждан, с которыми дипломаты установили контакт.
"По состоянию на 31 января ... количество граждан Украины, которые пребывают в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт - 60 (56 человек находятся в городе Ухань, один в городе Сяньян, один - в городском уезде Чжунсян, город Цзинмэнь, один человек - в городе Ичан, один человек - в городе Сяогань", - сообщило посольство в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
По данным посольства, часть граждан Украины в провинции Хубэй, находящихся в контакте с сотрудниками посольства, выразила желание эвакуироваться на родину и просила содействия.
"Посольство на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и информирует о ее развитии МИД Украины, проводится работа с компетентными органами КНР. В случае принятия правительством Украины решения об эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй посольство окажет содействие в обеспечении координации действий соответствующих компетентных органов Украины и КНР, которые отвечают за проведение эвакуационных мероприятий", - сказали в посольстве в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность эвакуации украинцев из Хубэя.
В посольстве заявили, что по исполнение решение оперативной группы СНБО Украины по итогам заседания 27 января, они рекомендуют всем гражданам Украины, находящимся на территории КНР, покинуть ее.
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