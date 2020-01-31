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Бизнес и законодательство 31.01.2020 17:57

Азербайджан предлагает Украине создать совместный Бизнес совет

Азербайджан и Украина обсуждают создание совместного Бизнес совета, сообщает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Данный вопрос обсуждался на 12-ом заседании азербайджано-украинский межправительственной комиссии в пятницу в Киеве. В работе комиссии принял участие глава KOBIA Орхан Мамедов.

«Учитывая тот факт, что Азербайджан и Украина обладают большим потенциалом в области МСП, необходимо расширить двусторонние отношения в этой сфере. Поэтому глава KOBIA выступил с рядом предложений. Среди них создание Бизнес совета, налаживание активного сотрудничества между бизнес ассоциациями двух стран, а также создание совместных предприятий», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в рамках заседания МПК подписан меморандум о сотрудничестве между KOBIA и Торгово-промышленной палатой Украины.

Документ беспечивает обмен информацией и опытом, организацию совместных мероприятий для расширения сотрудничества между малыми и средними предприятиями.

Х.Насирзаде

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Тэги: УКРАИНА, БИЗНЕС, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]