Азербайджан предлагает Украине создать совместный Бизнес совет

Азербайджан и Украина обсуждают создание совместного Бизнес совета, сообщает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).
Данный вопрос обсуждался на 12-ом заседании азербайджано-украинский межправительственной комиссии в пятницу в Киеве. В работе комиссии принял участие глава KOBIA Орхан Мамедов.
«Учитывая тот факт, что Азербайджан и Украина обладают большим потенциалом в области МСП, необходимо расширить двусторонние отношения в этой сфере. Поэтому глава KOBIA выступил с рядом предложений. Среди них создание Бизнес совета, налаживание активного сотрудничества между бизнес ассоциациями двух стран, а также создание совместных предприятий», - отмечается в сообщении.
Кроме этого, в рамках заседания МПК подписан меморандум о сотрудничестве между KOBIA и Торгово-промышленной палатой Украины.
Документ беспечивает обмен информацией и опытом, организацию совместных мероприятий для расширения сотрудничества между малыми и средними предприятиями.
Х.Насирзаде
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