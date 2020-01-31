Азербайджан предлагает Украине создать совместный Бизнес совет

Азербайджан и Украина обсуждают создание совместного Бизнес совета, сообщает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Данный вопрос обсуждался на 12-ом заседании азербайджано-украинский межправительственной комиссии в пятницу в Киеве. В работе комиссии принял участие глава KOBIA Орхан Мамедов.

«Учитывая тот факт, что Азербайджан и Украина обладают большим потенциалом в области МСП, необходимо расширить двусторонние отношения в этой сфере. Поэтому глава KOBIA выступил с рядом предложений. Среди них создание Бизнес совета, налаживание активного сотрудничества между бизнес ассоциациями двух стран, а также создание совместных предприятий», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в рамках заседания МПК подписан меморандум о сотрудничестве между KOBIA и Торгово-промышленной палатой Украины.

Документ беспечивает обмен информацией и опытом, организацию совместных мероприятий для расширения сотрудничества между малыми и средними предприятиями.

Х.Насирзаде