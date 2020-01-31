BMW, VW и Volvo продлевают каникулы на заводах в Китае минимум на неделю

Германские автопроизводители BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих предприятиях в КНР из-за вспышки коронавируса в этой стране.
BMW продлевает на одну неделю, до 10 февраля, каникулы по случаю празднования Нового года по китайскому календарю на трех заводах в Шеньяне, сообщил представитель компании.
С понедельника работу на предприятиях возобновят лишь офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шеньяне находится крупнейший в мире филиал BMW, на котором около 10 тыс. работников производят до 500 тыс. автомобилей и двигателей в год, отмечает Deutsche Welle.
VW приостановил до 10 февраля работу в рамках совместных предприятий с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works - SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen. Возобновление будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении автоконцерна.
Шведская Volvo также продлевает каникулы на китайских заводах по крайне мере до 9 февраля.
Баку и Лондон готовят соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС – МИД Азербайджана
ПАСЕ направит в Азербайджан миссию из 25 наблюдателей за досрочными парламентскими выборами
Chevron в IV квартале получила убыток в $6,6 млрд из-за масштабных списаний
Объем безналичных операций эквивалентен 2,3% ВВП Азербайджана – глава Центробанка
Азербайджан предлагает Украине создать совместный Бизнес совет
Турпоток из России в Турцию впервые в истории превысил 7 миллионов
У студентки из Китая, почувствовавшей недомогание, коронавирус не обнаружен – Минздрав Азербайджана
У азербайджанских студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Банковские операции ВТБ (Азербайджан) доступны в Мессенджере
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе