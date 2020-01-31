BMW, VW и Volvo продлевают каникулы на заводах в Китае минимум на неделю

Германские автопроизводители BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих предприятиях в КНР из-за вспышки коронавируса в этой стране.

BMW продлевает на одну неделю, до 10 февраля, каникулы по случаю празднования Нового года по китайскому календарю на трех заводах в Шеньяне, сообщил представитель компании.

С понедельника работу на предприятиях возобновят лишь офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шеньяне находится крупнейший в мире филиал BMW, на котором около 10 тыс. работников производят до 500 тыс. автомобилей и двигателей в год, отмечает Deutsche Welle.

VW приостановил до 10 февраля работу в рамках совместных предприятий с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works - SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen. Возобновление будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении автоконцерна.

Шведская Volvo также продлевает каникулы на китайских заводах по крайне мере до 9 февраля.