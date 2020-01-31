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Дальнее зарубежье 31.01.2020 17:59

BMW, VW и Volvo продлевают каникулы на заводах в Китае минимум на неделю

Германские автопроизводители BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих предприятиях в КНР из-за вспышки коронавируса в этой стране.

BMW продлевает на одну неделю, до 10 февраля, каникулы по случаю празднования Нового года по китайскому календарю на трех заводах в Шеньяне, сообщил представитель компании.

С понедельника работу на предприятиях возобновят лишь офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шеньяне находится крупнейший в мире филиал BMW, на котором около 10 тыс. работников производят до 500 тыс. автомобилей и двигателей в год, отмечает Deutsche Welle.

VW приостановил до 10 февраля работу в рамках совместных предприятий с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works - SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen. Возобновление будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении автоконцерна.

Шведская Volvo также продлевает каникулы на китайских заводах по крайне мере до 9 февраля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]