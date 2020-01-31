Объем безналичных операций эквивалентен 2,3% ВВП Азербайджана – глава Центробанка

Число транзакций посредством межбанковской системы платежей за 2019 года выросло на 42%, заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

«По итогам 2019 года объем операций посредством межбанковской системы платежей (AZIPS и XOHKS - ИФ) вырос на 8%, число операций – на 42%. Доля таких операций в ВВП Азербайджана достигла 2,3%», - заявил Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, число операций посредством Правительственной платежной системы (HOP) в 2019 году увеличилось на 34%, объем операций – на 31%.

«На конец 2019 года число платежных карт в Азербайджане составляет 7,5 млн единиц (рост на 13%). В отчетный период объем операций с платежными картами в Азербайджане вырос на 32%, объем безналичных операций – на 58%. Удельный вес безналичных операций с платежными картами в отчетный период составил 21%. Объем электронной торговли вырос на 93%», - добавил Рустамов.

А. Мамедов