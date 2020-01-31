В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы

31 января 2020 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся семинар Методического центра русского языка при РИКЦ. Его участники обсудили вопросы повышения интереса учащихся к русскому языку и литературе, познавательной активности.

В работе семинара приняли участие педагоги средних школ городов Баку и Сумгаита.

С докладами выступили педагоги Светлана Денегина, Лилия Мамедова, Метанет Надирова, Ульвия Гулу-заде.

По обсуждаемым темам состоялись заинтересованная дискуссия и практическое занятие.

Также участники семинара обсудили начало проекта «Пушкиниана - 2020». Он будет проходить в Азербайджане в феврале – июне 2020 года. С информацией по данному вопросу выступила председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.