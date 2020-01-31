Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8742 RUR   0.0269 GBR   2.2267 TRY   0.2844

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.14 -1.19 Brent 58.29 -1.52

Погода в Баку

  ночь день

31.01.2020 18:05

В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы

31 января 2020 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся семинар Методического центра русского языка при РИКЦ. Его участники обсудили вопросы повышения интереса учащихся к русскому языку и литературе, познавательной активности.

В работе семинара приняли участие педагоги средних школ городов Баку и Сумгаита.

С докладами выступили педагоги Светлана Денегина, Лилия Мамедова, Метанет Надирова, Ульвия Гулу-заде.

По обсуждаемым темам состоялись заинтересованная дискуссия и практическое занятие.

Также участники семинара обсудили начало проекта «Пушкиниана - 2020». Он будет проходить в Азербайджане в феврале – июне 2020 года. С информацией по данному вопросу выступила председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]