В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы

31 января 2020 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся семинар Методического центра русского языка при РИКЦ. Его участники обсудили вопросы повышения интереса учащихся к русскому языку и литературе, познавательной активности.
В работе семинара приняли участие педагоги средних школ городов Баку и Сумгаита.
С докладами выступили педагоги Светлана Денегина, Лилия Мамедова, Метанет Надирова, Ульвия Гулу-заде.
По обсуждаемым темам состоялись заинтересованная дискуссия и практическое занятие.
Также участники семинара обсудили начало проекта «Пушкиниана - 2020». Он будет проходить в Азербайджане в феврале – июне 2020 года. С информацией по данному вопросу выступила председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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