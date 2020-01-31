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Транспорт и связь 31.01.2020 21:52

В Азербайджане в 2019г автобусами перевезено свыше 1,7 млрд человек

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2019 году составил 2 млрд 56,514 млн человек, что на 2,7% больше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге было перевезено 3 млн 848,9 тыс. человек (рост на 35,5%), морским транспортом – 22,2 тыс. человек (рост на 41,4%), воздушным транспортом – 2 млн 703,5 тыс. человек (рост на 12,7%), метро – 236 млн 681,6 тыс. человек (рост на 2,5%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в 2019 году было перевезено 1 млрд 831 млн 258 тыс. пассажиров (рост на 2,6%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 741 млн 364,5 тыс. пассажиров (рост на 2,6%), такси – 71,893 млн человек (рост на 3,7%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]