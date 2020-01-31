В Азербайджане в 2019г автобусами перевезено свыше 1,7 млрд человек

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2019 году составил 2 млрд 56,514 млн человек, что на 2,7% больше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге было перевезено 3 млн 848,9 тыс. человек (рост на 35,5%), морским транспортом – 22,2 тыс. человек (рост на 41,4%), воздушным транспортом – 2 млн 703,5 тыс. человек (рост на 12,7%), метро – 236 млн 681,6 тыс. человек (рост на 2,5%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в 2019 году было перевезено 1 млрд 831 млн 258 тыс. пассажиров (рост на 2,6%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 741 млн 364,5 тыс. пассажиров (рост на 2,6%), такси – 71,893 млн человек (рост на 3,7%).
Н.Аббасова
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии учебного водолазного полигона ВМС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
Баку и Лондон готовят соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС – МИД Азербайджана
Турпоток из России в Турцию впервые в истории превысил 7 миллионов
У студентки из Китая, почувствовавшей недомогание, коронавирус не обнаружен – Минздрав Азербайджана
У азербайджанских студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Ли Кэцян просит ЕС помочь со срочными поставками медикаментов в КНР
Зеленский и Эрдоган 3 февраля встретятся в Киеве
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Банковские операции ВТБ (Азербайджан) доступны в Мессенджере
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе