Новый посол США намерена помочь Грузии справиться с действиями РФ, направленными на дестабилизацию

Новый посол США в Грузии Келли Дегнан вручила грузинскому президенту Саломе Зурабишвили верительные грамоты, сообщило в пятницу посольство США в Грузии.

По информации посольства, Дегнан с 31 января официально приступила к выполнению своих обязанностей на должности посла в Грузии.

В свою очередь МИД Грузии в пятницу сообщил о первой встрече главы ведомства Давида Залкалиани с новым американским послом.

Дегнан после встречи с Залкалиани заявила журналистам, что готова работать в направлении оказания Грузии помощи в процессе интеграции в Евросоюз и НАТО, а также, чтобы Грузия могла справиться с "направленными на дестабилизацию осуществленными Россией действиями".

Как отмечают в ведомстве, Залкалиани назвал Дегнан "очень опытным дипломатом", способным придать еще больший импульс укреплению стратегического партнерства между Грузией и США.

По заявлению министра, на встрече с новым американским послом помимо вопросов двустороннего сотрудничества обсуждалась ситуация в Абхазии и Южной Осетии.

Сенат США в декабре прошлого года одобрил представленную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Дегнан на пост посла в Грузии.

Пост посла США в Грузии оставался вакантным с марта 2018 года после ухода с должности Яна Келли. В последнее время исполняющей обязанности посла являлась Элизабет Руд.

В сентябре прошлого года в ходе визита в Тбилиси исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил журналистам, что Дегнан является "очень опытным дипломатом". По его словам, Дегнан работала заместителем посла США в Италии, работала в Афганистане, а в последнее время политическим советником при командовании ВМС США в Европе и Африке.

Выступая на церемонии принятия присяги в Госдепартаменте США в Вашингтоне 17 января Дегнан заявила, что сотрудничество между США и Грузией в военных вопросах и вопросах безопасности способствует региональной и глобальной безопасности.

Дегнан также назвала не вызывающим никаких сомнений тот факт, что Грузия для США является важным и стратегическим партнером.