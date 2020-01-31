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Внешняя политика 31.01.2020 19:39

Баку и Лондон готовят соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС – МИД Азербайджана

Баку и Лондон обсуждают соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«31 января Великобритания официально выходит из ЕС и между сторонами начинается «переходный период». В этот период отношения Баку с Лондоном будут регулироваться на основе соглашения, подписанного между Азербайджаном и ЕС. Вместе с тем, Азербайджан продолжает согласование с Великобританией соглашения по будущим двусторонним отношениям», - отмечается в сообщении.

МИД подчеркивает, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Великобританией, между сторонами успешно осуществляется политический диалог.

«Великобритания является одним из основных партнеров Азербайджана в сфере энергетики. Уверены, что после Brexit сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет развиваться», - указывает внешнеполитическое ведомство.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИД, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]