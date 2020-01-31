Баку и Лондон готовят соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС – МИД Азербайджана

Баку и Лондон обсуждают соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
«31 января Великобритания официально выходит из ЕС и между сторонами начинается «переходный период». В этот период отношения Баку с Лондоном будут регулироваться на основе соглашения, подписанного между Азербайджаном и ЕС. Вместе с тем, Азербайджан продолжает согласование с Великобританией соглашения по будущим двусторонним отношениям», - отмечается в сообщении.
МИД подчеркивает, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Великобританией, между сторонами успешно осуществляется политический диалог.
«Великобритания является одним из основных партнеров Азербайджана в сфере энергетики. Уверены, что после Brexit сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет развиваться», - указывает внешнеполитическое ведомство.
А.Азизов
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