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Сандерс и Байден получают почти равную поддержку среди сторонников демократов - опрос

Лидеры президентской гонки от Демократической партии США Берни Сандерс и Джо Байден в настоящее время могут рассчитывать на поддержку почти равного числа избирателей, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на совместный опрос с Wall Street Journal.

В поддержку Сандерса готовы выступить 27% опрошенных, в то время как в поддержку Байдена - 26% респондентов. В опросе принимали участие сторонники демократов, которые могут голосовать на внутрипартийных выборах.

Таким образом Сандерс впервые обогнал Байдена в опросе NBC и Wall Street Journal. Еще в декабре прошлого года Байдена поддерживали 28%, а Сандерса - 21%.

В поддержку Сандерса чаще выступают молодые американцы с либеральными взглядами, в то время как Байдена поддерживают пожилые граждане и афроамериканцы, отмечает NBC News.

На третьем месте по поддержке среди потенциальных избирателей - сенатор Элизабет Уоррен с 15%. На четвертом - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с 9%.

3 февраля в Айове пройдут демократические кокусы в Айове, они дадут старт внутрипартийным выборам в США, в ходе который партия изберет своего претендента для борьбы за пост президента.

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Тэги: ДЕМОКРАТЫ, КОНКУРЕНЦИЯ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]