Сандерс и Байден получают почти равную поддержку среди сторонников демократов - опрос

Лидеры президентской гонки от Демократической партии США Берни Сандерс и Джо Байден в настоящее время могут рассчитывать на поддержку почти равного числа избирателей, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на совместный опрос с Wall Street Journal.
В поддержку Сандерса готовы выступить 27% опрошенных, в то время как в поддержку Байдена - 26% респондентов. В опросе принимали участие сторонники демократов, которые могут голосовать на внутрипартийных выборах.
Таким образом Сандерс впервые обогнал Байдена в опросе NBC и Wall Street Journal. Еще в декабре прошлого года Байдена поддерживали 28%, а Сандерса - 21%.
В поддержку Сандерса чаще выступают молодые американцы с либеральными взглядами, в то время как Байдена поддерживают пожилые граждане и афроамериканцы, отмечает NBC News.
На третьем месте по поддержке среди потенциальных избирателей - сенатор Элизабет Уоррен с 15%. На четвертом - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с 9%.
3 февраля в Айове пройдут демократические кокусы в Айове, они дадут старт внутрипартийным выборам в США, в ходе который партия изберет своего претендента для борьбы за пост президента.
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