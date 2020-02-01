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Сенат США проголосовал против вызова новых свидетелей в рамках процесса импичмента Трампа

Верхняя палата конгресса США проголосовала против вызова новых свидетелей на слушания в рамках процесса импичмента президента страны Дональда Трампа.

За вызов свидетелей высказались 49 сенаторов, а против - 51.

Таким образом, отмечается в сообщениях, слушания в сенате выходят на финишную прямую.

Инициативу пригласить дополнительных свидетелей выдвинули демократы, республиканцы же, напротив, выступали против нее, чтобы быстрее завершить процесс импичмента.

Для одобрения вызова свидетелей демократам нужно было заручиться как минимум 51 из 100 голосов в верхней палате.

Голосование проходило в рамках разбирательств в Сенате по импичменту Дональда Трампа. В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступают семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. Сенаторы же в данном случае - присяжные.

Ожидается, что теперь в сенате состоится итоговое голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, то, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточены на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Тэги: США, СЕНАТ, СВИДЕТЕЛИ, ИМПИЧМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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