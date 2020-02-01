Великобритания покинула ЕС

Великобритания вышла из состава ЕС, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его.

Brexit состоялся ровно в 23:00 31 января по лондонскому времени.

С настоящего момента Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, у нее больше нет права голоса в блоке. В то же время, Великобритания еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, так как для страны наступает переходный период.

На время переходного периода Великобритания останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы Лондон и Брюссель смогли максимально безболезненно договориться о торговом соглашении и других важных вопросах. Окончательную свободу от ЕС Великобритания приобретет 31 декабря 2020 года.

К выходу из ЕС в Великобритании относятся по-разному, еще на референдуме в 2016 по Brexit разница в голосах "за" и "против" составила всего 4 п.п.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ярый сторонник Brexit, устроил прием на Даунинг-стрит в честь этого события. Незадолго до Brexit он выступил с обращением к нации, в котором назвал Brexit рассветом новой эры, моментом единения для британцев.

Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй, на время работы которой пришлась основная часть переговоров по Brexit, заявила, что британские власти смогли выполнить обещанное британским подданным.

"Спустя более чем три года мы можем, наконец, сказать, что мы реализовали итоги референдума 2016 года и смогли выполнить обещанное британским подданным", - написала она в твиттере.

Еще один сторонник Brexit, глава партии Brexit Найджел Фараж разместил в твиттере фотографию с надписью: "Разогреваюсь на потом. Ура!". На снимке он сидит в пабе и держит в руках стакан с пивом. Позднее Фараж прибыл на Парламентскую площадь в Лондоне, где организовал праздник в честь Brexit.

Не все жители Лондона готовы отмечать Brexit. Так, противник выхода Великобритании из ЕС Садик Хан организовал в британской столице мероприятие, на котором граждане ЕС, проживающие в Лондоне, могут получить консультацию по иммиграционному законодательству. Также всем пришедшим пообещали оказать эмоциональную поддержку, дать чашку чаю и угостить сладостями.

"Как и у многих лондонцев, мое сердце разбито из-за того, что Лондон сегодня выдирают из состава ЕС против нашей воли", - написал Садик Хан в твиттере.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала письмо властям ЕС, выразив сожаление из-за Brexit.

"Шотландия, может, и расположена на краю Европы, но мы всегда были, и хотим оставаться, в самом ее сердце", - отметила она.

Жители Шотландии на референдуме 2016 года выступали, в основном, против Brexit.

Тони Блэр, бывший премьером Великобритании с 1997 по 2007 гг., заявил, что он глубоко сожалеет о Brexit, но считает, что теперь нужно попытаться извлечь из него максимальную выгоду.

"Я был против Brexit каждой клеточкой своей политической натуры. Я все еще глубоко сожалею о нем, как в политическом плане, так и в эмоциональном. Но Brexit случился, и теперь нам нужно стремиться извлечь из этого как можно большую выгоду", - заявил Блэр.

В Евросоюзе чиновники на разных уровнях неоднократно заявляли, что они расстроены решением Великобритании покинуть ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что теперь Великобритании не стоит рассчитывать на прежнее отношении со стороны ЕС.

"Нельзя быть и внутри и снаружи. Подданные Великобритании решили покинуть ЕС. Теперь у нее другие обязательства, поэтому и права тоже станут другими", - сказал Макрон.

Великобритания присоединилась к Европейским сообществам, ставшим основой для будущего Европейского союза, в 1973 году. Летом 2016 года 52% британцев проголосовали на референдуме за то, чтобы выти из состава ЕС, 48% хотели остаться. Переговорный процесс по Brexit занял более трех лет.