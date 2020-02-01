Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек - власти

В Китае в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 11 тыс. 791 человек, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 21 человека, смертность - на 46 человек, из которых 45 человек скончались в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения заболевания, и один человек в городе центрального подчинения Чунцине.
Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 17 тыс. 998 человек, 243 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.
За пределами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии: 13 - в Гонконге, семь - в Макао, 10 - на Тайване.
Как сообщает посольство РФ в Китае, в Пекине по состоянию на 14:00 31 января зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания 139. Летальных случаев - 1. За сутки 31 января новых случаев - 18. Вылечено 5 пациентов.
На территории провинции Хубэй за сутки 31 января зарегистрировано новых 1347 случаев заболевания, добавили в посольстве.
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