ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 24 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных территорий Азербайджана.
А. Мамедов
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