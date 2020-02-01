Боррель объявил об открытии представительства ЕС в Великобритании как в третьей стране

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил в ночь на субботу в связи с выходом Великобритании из ЕС, что дипломатическое представительство Евросоюза в Соединенном Королевстве отныне будет обеспечиваться делегацией ЕС под его руководством.
"Я назначил посла Жуана Вале ди Алмейду главой делегации, и я верю, что он будет неустанно работать для обеспечения беспрепятственного сотрудничества между Европейским союзом и Соединенным Королевством. Помещение бывшего представительства (Европейской) комиссии в Лондоне станет местом размещения делегации (постпредства - ИФ) Европейского союза", - сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Он отметил, что деятельность делегации начинается в субботу.
Боррель уточнил, что в дополнение к традиционным обязанностям представительства ЕС в третьей стране, делегация Евросоюза в Соединенном Королевстве будет "играть ключевую роль в обеспечении реализация соглашения о выходе Великобритании (из ЕС - ИФ)".
Предполагается, что вместе с посольствами государств-членов ЕС в Великобритании, делегация также будет отслеживать соблюдение в стране прав граждан Евросоюза после Brexit.
"Великобритания останется ключевым партнером для Европейского союза. Наши отношения основаны на наших общих ценностях и интересах, которые вытекают из географии, истории и ценностей, закрепленных в нашем общем европейском наследии", - подчеркнул Боррель.
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии учебного водолазного полигона ВМС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
Баку и Лондон готовят соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС – МИД Азербайджана
Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках
В Азербайджане в 2019г автобусами перевезено свыше 1,7 млрд человек
Турпоток из России в Турцию впервые в истории превысил 7 миллионов
У студентки из Китая, почувствовавшей недомогание, коронавирус не обнаружен – Минздрав Азербайджана
У азербайджанских студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Банковские операции ВТБ (Азербайджан) доступны в Мессенджере
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе