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Дальнее зарубежье 01.02.2020 10:46

Боррель объявил об открытии представительства ЕС в Великобритании как в третьей стране

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил в ночь на субботу в связи с выходом Великобритании из ЕС, что дипломатическое представительство Евросоюза в Соединенном Королевстве отныне будет обеспечиваться делегацией ЕС под его руководством.

"Я назначил посла Жуана Вале ди Алмейду главой делегации, и я верю, что он будет неустанно работать для обеспечения беспрепятственного сотрудничества между Европейским союзом и Соединенным Королевством. Помещение бывшего представительства (Европейской) комиссии в Лондоне станет местом размещения делегации (постпредства - ИФ) Европейского союза", - сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он отметил, что деятельность делегации начинается в субботу.

Боррель уточнил, что в дополнение к традиционным обязанностям представительства ЕС в третьей стране, делегация Евросоюза в Соединенном Королевстве будет "играть ключевую роль в обеспечении реализация соглашения о выходе Великобритании (из ЕС - ИФ)".

Предполагается, что вместе с посольствами государств-членов ЕС в Великобритании, делегация также будет отслеживать соблюдение в стране прав граждан Евросоюза после Brexit.

"Великобритания останется ключевым партнером для Европейского союза. Наши отношения основаны на наших общих ценностях и интересах, которые вытекают из географии, истории и ценностей, закрепленных в нашем общем европейском наследии", - подчеркнул Боррель.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]