США ввели ограничения на выдачу виз для граждан Киргизии и пяти других стран

Власти США включили Киргизию, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз, сообщают американские СМИ.

Эти ограничения не коснутся туристов и работающих с США бизнесменов. Меры нацелены против желающих поселиться на американской территории иммигрантов.

Такие ограничения в американской администрации мотивируют тем, что в этих странах действуют недостаточно высокие стандарты обеспечения безопасности.