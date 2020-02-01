Президент Казахстана подтвердил Мишустину свое участие в Параде Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с удовольствием посетит парад в Москве, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе встречи в резиденции президента Казахстана в субботу глава российского правительства Михаил Мишустин напомнил президенту Казахстана о предложении посетить Россию 9 мая в День Победы.
Токаев, в свою очередь, отметил, что с удовольствием принял данное предложение.
"Что касается 75-летия Дня победы, естественно, с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы. Это наш общий праздник, действительно, Великая победа", - сказал Токаев на встрече с премьер-министром РФ.
Он также добавил, что парад победы в Казахстане пройдет накануне - 8 мая.
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