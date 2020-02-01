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СНГ 01.02.2020 12:16

Президент Казахстана подтвердил Мишустину свое участие в Параде Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с удовольствием посетит парад в Москве, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе встречи в резиденции президента Казахстана в субботу глава российского правительства Михаил Мишустин напомнил президенту Казахстана о предложении посетить Россию 9 мая в День Победы.

Токаев, в свою очередь, отметил, что с удовольствием принял данное предложение.

"Что касается 75-летия Дня победы, естественно, с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы. Это наш общий праздник, действительно, Великая победа", - сказал Токаев на встрече с премьер-министром РФ.

Он также добавил, что парад победы в Казахстане пройдет накануне - 8 мая.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, РОССИЯ, ПАРАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]