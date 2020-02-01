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Оборона 01.02.2020 10:24

Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии учебного водолазного полигона ВМС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых объектов инфраструктуры в одной из воинских частей ВМС, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Гасанов осмотрел здания, сооружения и оборудование, имеющиеся на территории воинской части. Затем министр побывал в реконструированном учебном водолазном полигоне. Было доложено, что полигон предназначен для отработки спецназом нормативов по водолазной подготовке и навыков ведения подводного боя", - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что, понаблюдав за показательными выступлениями спецназа, Гасанов дал соответствующие указания командованию в связи с более качественным выполнением задач.

А. Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПОЛИГОН, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]