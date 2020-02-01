США заинтересованы в независимой Белоруссии - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов поддерживать суверенитет и независимость Белоруссии.

"Мы намерены и дальше работать для того, чтобы Белоруссия была суверенна и независима. Я понимаю, это то, что вы хотите", сказал Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу в Минске.

Госсекретарь также отметил, что Вашингтон ценит усилия, предпринимаемые Белоруссией в борьбе с терроризмом. "Ценим ваши усилия в этом направлении и надеемся, что и дальше сможем развивать наши отношения в этом отношении", - отметил он.

Визит Помпео в Минск является частью турне 29 января - 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После Белоруссии Помпео отправится в Казахстан и Узбекистан. Ранее ожидалось, что госсекретарь совершит эти поездки в начале января, но они были отложены из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Помпео - самый высокопоставленный американский официальный чиновник, посетивший Белоруссию в 21-м веке. В 1991 году Белоруссию посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом был президент США Билл Клинтон

Белорусскую столицу в августе минувшего года посетил тогдашний помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Президент республики Александр Лукашенко, встречаясь с ним, заявил о готовности Белоруссии начать отношения с США "с нового листа", и назвал визит Болтона историческим.

Позднее в сентябре Минск посетил замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Тогда стороны объявили, что приняли решение о восстановлении диппредставительства между странами на уровне послов.

В последние годы Минск и Вашингтон постепенно налаживают контакты на высоком уровне. Вместе с тем, до сих пор сохраняются отдельные ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий. Санкции были введены США в 2007-2008 годах. После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.