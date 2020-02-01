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Регион 01.02.2020 14:05

Зеленский и Эрдоган 3 февраля встретятся в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с визитом в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-служба президента Украины.

В рамках визита запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведение восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям, после чего ожидается подписание украино-турецких двусторонних документов и совместная встреча с представителями СМИ в 13:40 в Мариинском дворце.

Также Зеленский и Эрдоган посетят Украино-турецкий бизнес-форум, который состоится в Торгово-промышленной палате Украины.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]