Зеленский и Эрдоган 3 февраля встретятся в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с визитом в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-служба президента Украины.
В рамках визита запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведение восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям, после чего ожидается подписание украино-турецких двусторонних документов и совместная встреча с представителями СМИ в 13:40 в Мариинском дворце.
Также Зеленский и Эрдоган посетят Украино-турецкий бизнес-форум, который состоится в Торгово-промышленной палате Украины.
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