Ли Кэцян просит ЕС помочь со срочными поставками медикаментов в КНР

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Дяйен попросил о помощи с организацией срочных закупок европейских медикаментов, сообщает в субботу Global Times.

Разговор состоялся на фоне продолжения вспышки коронавируса в Китае, а также - принимаемых странами мер по ограничению транспортного сообщения с КНР.