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Дальнее зарубежье 01.02.2020 14:45

Ли Кэцян просит ЕС помочь со срочными поставками медикаментов в КНР

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Дяйен попросил о помощи с организацией срочных закупок европейских медикаментов, сообщает в субботу Global Times.

Разговор состоялся на фоне продолжения вспышки коронавируса в Китае, а также - принимаемых странами мер по ограничению транспортного сообщения с КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ЕВРОПА, МЕДИКАМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]