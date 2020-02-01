Ли Кэцян просит ЕС помочь со срочными поставками медикаментов в КНР

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Дяйен попросил о помощи с организацией срочных закупок европейских медикаментов, сообщает в субботу Global Times.
Разговор состоялся на фоне продолжения вспышки коронавируса в Китае, а также - принимаемых странами мер по ограничению транспортного сообщения с КНР.
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