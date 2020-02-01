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Регион 01.02.2020 15:36

22 обстрела зафиксировано за сутки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Российские и турецкие инспекторы за минувшие сутки зафиксировали 22 нарушения режима прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии, где с 9 января действует "режим тишины", сообщило в субботу российское военное ведомство.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях Латакия - 15, Идлиб - 12, Хама - 10", - сказано в сообщении на сайте Минобороны России.

Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях Алеппо - 14, Идлиб - 10, говорится в пресс-релизе.

По согласованию российской и турецкой сторон, с 14:00 9 января на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".

Группы контроля ведут мониторинг соблюдения режима прекращения огня на территории Сирии в рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в республике, подписанного Россией, Турцией и Ираном 4 мая 2017 года.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]