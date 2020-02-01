22 обстрела зафиксировано за сутки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Российские и турецкие инспекторы за минувшие сутки зафиксировали 22 нарушения режима прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии, где с 9 января действует "режим тишины", сообщило в субботу российское военное ведомство.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях Латакия - 15, Идлиб - 12, Хама - 10", - сказано в сообщении на сайте Минобороны России.

Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях Алеппо - 14, Идлиб - 10, говорится в пресс-релизе.

По согласованию российской и турецкой сторон, с 14:00 9 января на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".

Группы контроля ведут мониторинг соблюдения режима прекращения огня на территории Сирии в рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в республике, подписанного Россией, Турцией и Ираном 4 мая 2017 года.