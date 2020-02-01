Президент Алиев соболезнует Си Цзиньпину в связи с жертвами от коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю КНР Си Цзиньпину в связи с жертвами нового коронавируса, сообщает сайт главы государства.

«Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в связи с вспышкой нового коронавируса. Я высоко оцениваю меры, предпринятые правительством КНР по противодействию распространению коронавируса и увеличению жертв. В этот трудный час готовы оказать любую необходимую помощь. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким скончавшихся, желаю скорейшего выздоровления зараженным", - говорится в тексте соболезнования.

В Китае в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 11 тыс. 791 человек, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 21 человека, смертность - на 46 человек, из которых 45 человек скончались в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения заболевания, и один человек в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 17 тыс. 998 человек, 243 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

За пределами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии: 13 - в Гонконге, семь - в Макао, 10 - на Тайване.

А. Мамедов