Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8742 RUR   0.0269 GBR   2.2267 TRY   0.2844

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.14 -1.19 Brent 58.29 -1.52

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 01.02.2020 15:54

Президент Алиев соболезнует Си Цзиньпину в связи с жертвами от коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю КНР Си Цзиньпину в связи с жертвами нового коронавируса, сообщает сайт главы государства.

«Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в связи с вспышкой нового коронавируса. Я высоко оцениваю меры, предпринятые правительством КНР по противодействию распространению коронавируса и увеличению жертв. В этот трудный час готовы оказать любую необходимую помощь. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким скончавшихся, желаю скорейшего выздоровления зараженным", - говорится в тексте соболезнования.

В Китае в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 11 тыс. 791 человек, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 21 человека, смертность - на 46 человек, из которых 45 человек скончались в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения заболевания, и один человек в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 17 тыс. 998 человек, 243 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

За пределами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии: 13 - в Гонконге, семь - в Макао, 10 - на Тайване.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, КИТАЙ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Азербайджан готов расширить сотрудничество с Китаем в энергетике, транспорте, туризме и промышленности - Алиев Си Дзиньпин готов взаимодействовать с Алиевым для укрепления азербайджано-китайских отношений Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Китай

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]