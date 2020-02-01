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Происшествия 01.02.2020 16:26

Граждане Азербайджана эвакуированы из Уханя - МИД

Граждане Азербайджана эвакуированы из китайского Уханя, где в декабре 2019 года вспыхнула эпидемия нового коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МИД Азербайджана.

"Турецкий самолет, отправленный для эвакуации граждан Турции и Азербайджана, вылетел из китайского города Ухань. Граждане Азербайджана перед полетом были осмотрены китайскими врачами, их состояние оценивается как благоприятное. Ожидается, что самолет сегодня вечером приземлится на территории Турции", - сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что после приземления граждане Азербайджана будут размещены на карантин на территории Турции, который продлится 14 дней, после чего вернутся в Азербайджан.

Ранее со ссылкой на посла Азербайджана в КНР Акрама Зейналлы сообщалось, что в Ухане находятся 7 азербайджанских граждан, включая 4 студентов.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 11 тыс. 791 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 259 человек.

А. Мамедов

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Тэги: КИТАЙ, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]