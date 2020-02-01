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Дальнее зарубежье 01.02.2020 18:14

Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил в субботу о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

"Мы прерываем все отношения с США", - приводят его слова израильские СМИ. Аналогичную позицию Аббас занял и по отношениям с Израилем.

"Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим", - добавил Аббас. Он имел в виду подготовленный США и одобренный Израилем план по ближневосточному урегулированию... Он предусматривает, в частности, что Иерусалим должен быть неделимой столицей государства Израиль. А палестинцы получат возможность организовать свою столицу, объединив некоторую часть Восточного Иерусалима с пригородами.

Все ведущие палестинские движения отвергли данную инициативу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНА, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]