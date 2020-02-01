Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил в субботу о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

"Мы прерываем все отношения с США", - приводят его слова израильские СМИ. Аналогичную позицию Аббас занял и по отношениям с Израилем.

"Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим", - добавил Аббас. Он имел в виду подготовленный США и одобренный Израилем план по ближневосточному урегулированию... Он предусматривает, в частности, что Иерусалим должен быть неделимой столицей государства Израиль. А палестинцы получат возможность организовать свою столицу, объединив некоторую часть Восточного Иерусалима с пригородами.

Все ведущие палестинские движения отвергли данную инициативу.