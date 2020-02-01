Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса - Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку, которая будет эвакуировать из Китая граждан РФ из-за коронавируса, сообщили в субботу в военном ведомстве.
"В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано 5 самолетов ВКС России", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".
В Минобороны РФ заявили, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они будут располагать современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
Указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая даны главой военного ведомства по поручению президента России Владимира Путина.
Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по приказу президента России самолеты ВКС будут задействованы для эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом.
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