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СНГ 01.02.2020 19:13

Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса - Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку, которая будет эвакуировать из Китая граждан РФ из-за коронавируса, сообщили в субботу в военном ведомстве.

"В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано 5 самолетов ВКС России", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

В Минобороны РФ заявили, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они будут располагать современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая даны главой военного ведомства по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по приказу президента России самолеты ВКС будут задействованы для эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КИТАЙ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]