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Дальнее зарубежье 01.02.2020 20:05

В ЛАГ отвергли план Трампа по ближневосточному урегулированию

Главы МИД стран ЛАГ в субботу отвергли план ближневосточного урегулирования, разработанный США, сообщают арабские СМИ.

В итоговом коммюнике встречи министров в Каире отмечается, что этот план не может привести к миру между палестинцами и израильтянами. Также говорится, что ЛАГ не будет сотрудничать с США по вопросу имплементации плана.

Наконец, министры предупредили, что Израилю не следует пытаться силой добиться выполнения пунктов американского плана.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что отвергает американские предложения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ЛАГ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]