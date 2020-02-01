В ЛАГ отвергли план Трампа по ближневосточному урегулированию

Главы МИД стран ЛАГ в субботу отвергли план ближневосточного урегулирования, разработанный США, сообщают арабские СМИ.
В итоговом коммюнике встречи министров в Каире отмечается, что этот план не может привести к миру между палестинцами и израильтянами. Также говорится, что ЛАГ не будет сотрудничать с США по вопросу имплементации плана.
Наконец, министры предупредили, что Израилю не следует пытаться силой добиться выполнения пунктов американского плана.
Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что отвергает американские предложения.
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