В ЛАГ отвергли план Трампа по ближневосточному урегулированию

Главы МИД стран ЛАГ в субботу отвергли план ближневосточного урегулирования, разработанный США, сообщают арабские СМИ.

В итоговом коммюнике встречи министров в Каире отмечается, что этот план не может привести к миру между палестинцами и израильтянами. Также говорится, что ЛАГ не будет сотрудничать с США по вопросу имплементации плана.

Наконец, министры предупредили, что Израилю не следует пытаться силой добиться выполнения пунктов американского плана.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что отвергает американские предложения.