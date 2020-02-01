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ТЭК 01.02.2020 21:13

Россия готова реагировать на возможное падение спроса на нефть, но надо несколько дней помониторить - Новак

Россия готова вместе с партнерами по ОПЕК+ реагировать на возможное снижение спроса на нефть из-за распространения коронавируса, но надо еще помониторить ситуацию несколько дней, а решение об экстренной встрече ОПЕК+ в феврале принимать исходя из развития ситуации, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Если снижение экономики будет (из-за распространения коронавируса - ИФ), а прогнозы сбудутся, если так будут развиваться события, конечно, спрос будет снижаться. В принципе мы уже несколько раз обсуждали это с Саудовским министром. Я почему задержался? Я полчаса разговаривал с ним", - сказал он.

"Мы в принципе готовы реагировать на эти вещи. Но для этого сейчас нужно более точно оценить ситуацию, помониторить, как это будет развиваться в течение ближайших нескольких дней", - добавил российский министр.

"У нас четкое понимание, что сообща в рамках ОПЕК+ мы можем, в том числе, если это будет касаться нефтяного рынка значительно, повлечет какие-то последствия, мы сможем на это отреагировать. Мы вчера разговаривали целый час, сегодня полчаса, в общем, серьезно обсуждаем эту ситуацию", - добавил он.

В то же время Новак не дал четкого ответа на вопрос, может ли Россия согласиться на уменьшение добычи нефти. "Нам сначала нужно четко понимать, как будет развиваться ситуация, мы же все-таки не специалисты по коронавирусу. Мы смотрим, как это повлияет, какие прогнозы. Как вы видите, все достаточно неопределенно", - заметил он.

Новак также прокомментировал возможность встречи ОПЕК+ уже в феврале, а не в марте (встреча запланирована на 5-6 марта - ИФ).

"Мы можем точно сказать, что мы можем раньше встретиться, это вообще не проблема, очень оперативно встретиться при необходимости. Мы даже можем перенести встречу, мы это обсуждали, что готовы перенести. Но по поводу сроков и даты мы в стадии обсуждения исходя из оценки ситуации. Мы в постоянном контакте не только с саудовским, но и эмиратским, министром (ОАЭ - ИФ). Вчера мы разговаривали, сегодня, четыре дня назад. Мы мониторим, держим на контроле ситуацию", - резюмировал глава Минэнерго РФ.

В связи с падением нефтяных цен ниже $60 за баррель из-за вспышки коронавируса ОПЕК может перенести свою встречу с марта на февраль, заявил в четверг министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб. Он отметил, что решение должно быть принято в ближайшие дни.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к картелю, приглашение из секретариата ОПЕК о проведении встречи в феврале поступило на прошлой неделе. Другой источник утверждает, что встреча может состояться уже на следующей неделе, однако подтверждения даты еще нет.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СИТУАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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