Президент Ирака назначил Мухаммеда Аляуи премьером страны

Президент Ирака Бамрхам Салех в субботу назначил Мухаммеда Аляуи главой правительства страны, сообщают арабские СМИ.

В прошлом 65-летний Аляуи занимал пост министра связи.

Он уже сообщил, что намерен сформировать правительство с учетом требований демонстрантов, с конца прошлого года проводивших акции протеста в Ираке.