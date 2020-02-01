Помпео прибыл в Нур-Султан

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в столицу Казахстана, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Майк Помпео прибыл в Казахстан", - сказал Смадияров в субботу журналистам.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что Помпео в ходе визита в Казахстан 1-2 февраля встретится с руководством страны и министром иностранных дел Казахстана.

"В ходе встреч будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки", - сообщали ранее в МИД республики.