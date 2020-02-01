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СНГ 01.02.2020 23:17

Помпео прибыл в Нур-Султан

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в столицу Казахстана, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Майк Помпео прибыл в Казахстан", - сказал Смадияров в субботу журналистам.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что Помпео в ходе визита в Казахстан 1-2 февраля встретится с руководством страны и министром иностранных дел Казахстана.

"В ходе встреч будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки", - сообщали ранее в МИД республики.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОМПЕО, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]