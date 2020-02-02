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Дальнее зарубежье 02.02.2020 08:51

Хафтар подтвердил готовность направить представителей в комиссию по перемирию

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил, что готов направить своих представителей на заседание комиссии, которая займется укреплением режима прекращения огня в Ливии.

В твиттере миссии ООН в Ливии отмечается, что такую позицию Хафтар озвучил на встрече со спецпредставителем ООН Гассаном Саламе.

"Он подтвердил участие ЛНА в работе совместной военной комиссии 5+5, которая начнется в скором времени в Женеве", - говорится в сообщении.

Изначально о готовности сторон ливийского конфликта участвовать в работе комиссии стало известно в январе - по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.

В Ливии сохраняется двоевластие: борьбу друг с другом ведут силы Хафтара и сторонники признанного ООН правительства, базирующегося в Триполи.

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Тэги: ЛИВИЯ, ХАФТАР, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]