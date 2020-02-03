Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8742 RUR   0.0269 GBR   2.2267 TRY   0.2844

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.56 -0.58 Brent 58.16 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Культура 03.02.2020 09:27

Обладателем гран-при BAFTA стал фильм "1917" Сэма Мендеса

Историческая драма "1917" режиссёра Сэма Мендеса стала обладателем главной награды премии британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), церемония награждения прошла в воскресенье вечером.

Конкуренцию работе Мендеса в категории "Лучший фильм" составили "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, "Джокер" Тодда Филлипса, "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Паразиты" Пон Чжун Хо (обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля).

Сюжет драмы переносит зрителей в 1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Ранее картина стала обладателем "Золотого глобуса".

Мендес также стал обладателем награды в номинации "Лучший режиссёр".

На награду в этой категории претендовали Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты", Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тодд Филлипс ("Джокер").

Кроме того, драма признана "Лучшим британским фильмом".

"Лучшим фильмом не на английском языке" стала картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Она же стал обладателем награды в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Обладателем награды в категории "Лучший актёр" премии британской киноакадемии стал Хоакин Феникс ("Джокер"), а "Лучшей актрисой" признана Рене Зеллвегер ("Джуди").

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИНО, BAFTA, НАГРАДЫ


Похожие новости


Роль Джеймса Бонда хоть раз следует исполнить женщине, считает Тереза Мэй Харрисон Форд отсудил у "дочки" Disney $2 млн за сломанную ногу на съемках "Звездных войн" Ридли Скотт снимет фильм по роману о мексиканском наркобароне Хоакине "Чапо" Гусмане Фестиваль британского кино пройдет в Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]