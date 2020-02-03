Хафтар подтвердил готовность направить представителей в комиссию по перемирию

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил, что готов направить своих представителей на заседание комиссии, которая займется укреплением режима прекращения огня в Ливии.

В "Твиттере" миссии ООН в Ливии отмечается, что такую позицию Хафтар озвучил на встрече со спецпредставителем ООН Гассаном Саламе.

"Он подтвердил участие ЛНА в работе совместной военной комиссии 5+5, которая начнется в скором времени в Женеве", - говорится в сообщении.

Изначально о готовности сторон ливийского конфликта участвовать в работе комиссии стало известно в январе - по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.

В Ливии сохраняется двоевластие: борьбу друг с другом ведут силы Хафтара и сторонники признанного ООН правительства, базирующегося в Триполи.