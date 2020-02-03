В автоаварии на юге Киргизии погибли семь человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Киргизии погибли семь человек, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

"В ночь на понедельник в 03:30 (13:30) в селе Мырзаке Ошской области водитель автомобиля Lexus ES300 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электрический столб, вследствие чего машина загорелась. В результате пожара погибли семь мужчин, которые находились в салоне автомобиля", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, пожар был локализован в 04:18 (02:18).

"Тела погибших были доставлены в морг Узгенской районной больницы, их личности устанавливаются", - отметил собеседник агентства.