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Происшествия 03.02.2020 09:17

В автоаварии на юге Киргизии погибли семь человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Киргизии погибли семь человек, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

"В ночь на понедельник в 03:30 (13:30) в селе Мырзаке Ошской области водитель автомобиля Lexus ES300 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электрический столб, вследствие чего машина загорелась. В результате пожара погибли семь мужчин, которые находились в салоне автомобиля", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, пожар был локализован в 04:18 (02:18).

"Тела погибших были доставлены в морг Узгенской районной больницы, их личности устанавливаются", - отметил собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]