В автоаварии на юге Киргизии погибли семь человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Киргизии погибли семь человек, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.
"В ночь на понедельник в 03:30 (13:30) в селе Мырзаке Ошской области водитель автомобиля Lexus ES300 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электрический столб, вследствие чего машина загорелась. В результате пожара погибли семь мужчин, которые находились в салоне автомобиля", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, пожар был локализован в 04:18 (02:18).
"Тела погибших были доставлены в морг Узгенской районной больницы, их личности устанавливаются", - отметил собеседник агентства.
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