Коронавирус не скажется на основах экономического развития Китая - чиновник

Эпидемия, вызванная распространением коронавируса, не окажет влияния на основы экономического роста Китая, заявил журналистам зампред Госкомитета КНР по развитию и реформам Лянь Вэйлян.
"Воздействие эпидемии на экономику Китая носит поэтапный и временный характер и не изменит фундаментальных основ поступательного экономического развития страны в долгосрочной перспективе", - сказал чиновник на пресс-конференции в понедельник.
Он отметил, что на данном этапе "экономическая мощь, материальная база и способность реагировать на чрезвычайные ситуации значительно возросли, и страна в полной мере способна уверенно побеждать в борьбе с эпидемией, сдержать ее, а также уверенно минимизировать последствия".
Лянь Вэйлян сообщил, что меры, направленные на устранение последствий вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом, будут разрабатываться применительно к каждому конкретному случаю. В частности, предусматривается, что предприятиям в наиболее затронутых эпидемией отраслях будет оказана соответствующая помощь, чтобы "способствовать росту экономических показателей".
В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
Президент Алиев соболезнует Си Цзиньпину в связи с жертвами от коронавируса
С терминала Джейхан в Турции за январь отгружено более 23,2 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД - BOTAS
Минэкономразвития повысило базовый прогноз по ценам на нефть на 2020г до $57,7 за баррель
SOCAR в январе сократила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 2,9 раза
Обладателем гран-при BAFTA стал фильм "1917" Сэма Мендеса
В автоаварии на юге Киргизии погибли семь человек
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Банковские операции ВТБ (Азербайджан) доступны в Мессенджере
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе