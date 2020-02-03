Коронавирус не скажется на основах экономического развития Китая - чиновник

Эпидемия, вызванная распространением коронавируса, не окажет влияния на основы экономического роста Китая, заявил журналистам зампред Госкомитета КНР по развитию и реформам Лянь Вэйлян.

"Воздействие эпидемии на экономику Китая носит поэтапный и временный характер и не изменит фундаментальных основ поступательного экономического развития страны в долгосрочной перспективе", - сказал чиновник на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что на данном этапе "экономическая мощь, материальная база и способность реагировать на чрезвычайные ситуации значительно возросли, и страна в полной мере способна уверенно побеждать в борьбе с эпидемией, сдержать ее, а также уверенно минимизировать последствия".

Лянь Вэйлян сообщил, что меры, направленные на устранение последствий вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом, будут разрабатываться применительно к каждому конкретному случаю. В частности, предусматривается, что предприятиям в наиболее затронутых эпидемией отраслях будет оказана соответствующая помощь, чтобы "способствовать росту экономических показателей".

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.