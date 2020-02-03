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Дальнее зарубежье 03.02.2020 10:01

Коронавирус не скажется на основах экономического развития Китая - чиновник

Эпидемия, вызванная распространением коронавируса, не окажет влияния на основы экономического роста Китая, заявил журналистам зампред Госкомитета КНР по развитию и реформам Лянь Вэйлян.

"Воздействие эпидемии на экономику Китая носит поэтапный и временный характер и не изменит фундаментальных основ поступательного экономического развития страны в долгосрочной перспективе", - сказал чиновник на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что на данном этапе "экономическая мощь, материальная база и способность реагировать на чрезвычайные ситуации значительно возросли, и страна в полной мере способна уверенно побеждать в борьбе с эпидемией, сдержать ее, а также уверенно минимизировать последствия".

Лянь Вэйлян сообщил, что меры, направленные на устранение последствий вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом, будут разрабатываться применительно к каждому конкретному случаю. В частности, предусматривается, что предприятиям в наиболее затронутых эпидемией отраслях будет оказана соответствующая помощь, чтобы "способствовать росту экономических показателей".

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]