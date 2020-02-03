Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8742 RUR   0.0269 GBR   2.2267 TRY   0.2844

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.56 -0.58 Brent 58.16 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.02.2020 10:21

КНДР усиливает меры по предотвращению заражения новым типом коронавируса в стране

Северная Корея усилила мониторинг въезжающих из-за рубежа в рамках активизации усилий по предотвращению вспышки нового типа коронавируса в стране, сообщили в понедельник государственные СМИ.

По данным ЦТАК, Пхеньян разработал меры по проведению тщательных медосмотров и наблюдению за всеми людьми, прибывающими в страну после 13 января.

Министерство здравоохранения Северной Кореи "своевременно принимает меры по блокированию распространения заболевания", добавляет агентство.

Органы здравоохранения также призвали к усилению гигиены, заявив, что профилактика является лучшим решением в то время, когда нет вакцин и лекарств.

Ранее Север закрыл все воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем, а также принял решение держать всех иностранцев, прибывающих в страну через Китай, в изоляции в течение одного месяца.

На прошлой неделе Северная Корея объявила о запуске национальной системы экстренной помощи против нового вируса, назвав такие превентивные меры "политическим вопросом", который определяет судьбу страны.

Северная Корея пока не подтвердила ни одного случая заболевания, в то время, как новый тип коронавируса быстро распространяется в Китае и многих других странах.

В странах Азии заразились 96 человек. В частности, Южная Корея сообщила о 15 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В европейских странах - 23, в странах Северной Америки - 13, в Австралии - 12, в других государствах и районах мира зафиксированы 5 случаев.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]