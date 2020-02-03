США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы по конкурентным ценам - Помпео

Соединенные Штаты готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам", - сказал Помпео на брифинге в субботу в Минске.

Он отметил, что США самый крупный производитель энергоресурсов в мире "и все что нужно - это обратиться к нам".

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе совместного брифинга выступил за более активное присутствие США в республике, в том числе в экономической сфере.

"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси, исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене", - сказал Макей.

Глава МИД уточнил, что Белоруссия заинтересована в более значительном присутствии американского бизнеса. "Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - продолжил Макей.

Помпео в ходе брифинга также рассказал том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что республика не войдет в состав других стран.

"Господин Лукашенко сказал, что Беларусь суверенная и независимая страна и что она не может быть частью какой-либо другой страны", - сообщил госсекретарь, напомнив, что США были одними из первых, кто признал независимость Белоруссии в начале 1990-х годов. "Мы остаемся на тех же позициях", - подчеркнул Помпео.

При этом США пока не готовы окончательно снять оставшиеся ограничительные меры в отношении Белоруссии. "Пока не готовы", - сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам госсекретаря, Вашингтон намерен рассматривать, какие санкции можно снять. "Пока мы до этой точки не дошли. Но такие встречи, как сегодня, приближают нас к этой цели", - отметил он.

Говоря о том, когда США назначит своего посла в Белоруссии, Помпео сказал: "Скорее всего, это будет в ближайшее время". "Мы сделали много, чтобы продвинуться по этому вопросу. И не так много времени пройдет, как мы назначим посла", - добавил он.

Санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введены на основании указа президента США Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", в том числе его представительство в США - Belneftekhim USA Inc., а также ряд нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий

Помпео - самый высокопоставленный американский официальный чиновник, посетивший Белоруссию в 21-м веке. В 1991 году Белоруссию посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом был президент США Билл Клинтон.

Белорусскую столицу в августе минувшего года посетил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Президент республики Александр Лукашенко, встречаясь с ним, заявил о готовности Белоруссии начать отношения с США "с нового листа" и назвал визит Болтона историческим.

Позднее в сентябре Минск посетил замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Тогда стороны объявили, что приняли решение о восстановлении диппредставительства между странами на уровне послов.

В последние годы Минск и Вашингтон постепенно налаживают контакты на высоком уровне. Вместе с тем, до сих пор сохраняются отдельные ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий. Санкции были введены США в 2007-2008 годах. После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.