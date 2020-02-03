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Дальнее зарубежье 03.02.2020 09:29

В Ираке прошли протесты из-за назначения нового премьера

Сотни людей приняли участие в протестах в Ираке из-за назначения нового премьер-министра страны, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Протестные акции, в которых приняли участие студенты, прошли на центральных площадях Багдада, а также на юге Ирака.

Президент Ирака Бамрхам Салех в субботу назначил главой правительства страны Мухаммеда Аляуи, который в прошлом занимал пост министра связи.

Его назначение стало результатом договоренности между враждующими сторонами в руководстве страны, отмечает AP. В то же время демонстранты неоднократно заявляли, что они не примут кандидатуру президента, выбранную правящей верхушкой Ирака.

Протесты в Ираке проходят с октября прошлого года. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. В результате протестов премьер Ирака Адиль Абдул Махди в ноябре подал в отставку.

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]