В Ираке прошли протесты из-за назначения нового премьера

Сотни людей приняли участие в протестах в Ираке из-за назначения нового премьер-министра страны, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Протестные акции, в которых приняли участие студенты, прошли на центральных площадях Багдада, а также на юге Ирака.
Президент Ирака Бамрхам Салех в субботу назначил главой правительства страны Мухаммеда Аляуи, который в прошлом занимал пост министра связи.
Его назначение стало результатом договоренности между враждующими сторонами в руководстве страны, отмечает AP. В то же время демонстранты неоднократно заявляли, что они не примут кандидатуру президента, выбранную правящей верхушкой Ирака.
Протесты в Ираке проходят с октября прошлого года. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. В результате протестов премьер Ирака Адиль Абдул Махди в ноябре подал в отставку.
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