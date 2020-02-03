Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent подешевела до $56,37 за баррель

Цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник, WTI перешла к росту после максимального с мая падения в январе на опасениях сокращения глобального спроса на нефть в результате распространения нового коронавируса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $56,37 за баррель, что на $0,25 (0,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,71 (1,24%), до $56,62 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,13 (0,25%) - до $51,69 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $51,56 за баррель, опустившись на $0,58 (1,11%) по сравнению с предыдущей сессией.

В январе WTI подешевела на 16,3% - максимальными темпами с мая прошлого года, цена Brent упала на 12%.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Обеспокоенность в отношении распространяющейся эпидемии и ее последствий для глобального экономического роста может увеличить давление на нефтяной рынок", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга.

"Учитывая, что Китай является крупнейшим мировым потребителем нефти, ослабление спроса в этой стране может дестабилизировать нефтяной рынок", - цитирует эксперта MarketWatch.