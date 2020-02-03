Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 февраля ЦБА установил 1,8839 манат/1EUR (31 января – 1,8742 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 февраля установил 0,0266 манат/1RUB (31 января – 0,0269 манат/1RUB).

А.Мамедов