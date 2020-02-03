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ТЭК 03.02.2020 10:20

С терминала Джейхан в Турции за январь отгружено более 23,2 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД - BOTAS

С нефтяного терминала Джейхан в январе 2020 года отгружено 23 млн 213,895 тыс. баррелей нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BOTAS International Limited Company (BIL – оператор турецкого участка БТД).

«В январе 2020 года с терминала Джейхан отправлено 23 млн 213,895 тыс. баррелей нефти, доставленной по нефтепроводу БТД. За весь период с момента ввода в эксплуатацию нефтепровода БТД (4 июня 2006г – ИФ) с терминала Джейхан отправлено 3 млрд 383 млн 462,118 тыс. баррелей нефти», - отметили в компании.

По данным BIL, с начала 2020 года с терминала Джейхан отгружен 31 танкер, за весь период с момента ввода в эксплуатацию - 4,412 тыс. танкеров.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока азербайджанских месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, конденсат с месторождения Шах-Дениз и нефть компании SOCAR. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Equinor (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДЖЕЙХАН, ОТГРУЗКА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]