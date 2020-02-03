С терминала Джейхан в Турции за январь отгружено более 23,2 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД - BOTAS

С нефтяного терминала Джейхан в январе 2020 года отгружено 23 млн 213,895 тыс. баррелей нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BOTAS International Limited Company (BIL – оператор турецкого участка БТД).
«В январе 2020 года с терминала Джейхан отправлено 23 млн 213,895 тыс. баррелей нефти, доставленной по нефтепроводу БТД. За весь период с момента ввода в эксплуатацию нефтепровода БТД (4 июня 2006г – ИФ) с терминала Джейхан отправлено 3 млрд 383 млн 462,118 тыс. баррелей нефти», - отметили в компании.
По данным BIL, с начала 2020 года с терминала Джейхан отгружен 31 танкер, за весь период с момента ввода в эксплуатацию - 4,412 тыс. танкеров.
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока азербайджанских месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, конденсат с месторождения Шах-Дениз и нефть компании SOCAR. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Equinor (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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