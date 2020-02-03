В Казахстан из КНР с 4 февраля смогут приехать только члены официальных делегаций - главный санитарный врач

В Казахстан из Китая после приостановки прямого авиасообщения и пассажирских железнодорожных перевозок из-за коронавируса смогут приехать только чиновники в составе официальных делегаций, заявил в понедельник главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.

"Граница с Китаем практически закрыта. Сегодня последние самолеты привозят наших граждан (из КНР - ИФ-К). С завтрашнего дня прямое сообщение прекращается, автобусы и поезда не ходят уже давно. Пересекать границу с Китаем будут только грузы и чиновники в официальных делегациях. Их сканируют на тепловизорах власти обоих государств", - сказал он на брифинге в Нур-Султане в понедельник.

"Согласно решению республиканского штаба, мы в эти дни устанавливаем сплошной дополнительный тепловизионный контроль ручными и стационарными тепловизорами на всех пограничных переходах Казахстана", - добавил Бекшин.

Казахстан 3 февраля приостанавливает регулярное воздушное сообщение с Китаем из-за распространения в КНР коронавируса2019-nCoV. Соответствующее решение правительство Казахстана приняло на минувшей неделе.

Решением правительства Казахстана также с 27 января приостановлено автобусное сообщение с КНР (всего 14 рейсов в день в обоих направлениях).

Кроме того, с 1 февраля маршруты следования пассажирских поездов №13/14 Алматы - Урумчи и №53/54 Нур-Султан - Урумчи сокращены до станции Достык (в пределах границы Казахстана). Движение пассажирского поезда №103/104 Урумчи - Алматы из Китая приостановлено. Также приостановлено железнодорожное сообщение по маршрутам Достык - Алашанькоу, Алтынколь - Хоргос.

Накануне Казахстан эвакуировал из китайского города Ухань, откуда распространяется вирус, более 80 своих граждан, в том числе студентов. Вместе с казахстанцами были вывезены граждане Киргизии, Белоруссии и Армении.

Все прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном корпусе при многопрофильной больнице казахстанской столицы, расположенной в 7 км от Нур-Султана.