В Китае считают приезжих из Уханя главным источником заражения коронавирусом жителей в других провинциях

В Китае благодаря мерам по борьбе и контролю за коронавирусной инфекцией эпидемического центра за пределами провинции Хубэй не образовалось, сообщила в понедельник газета "Жэньминь жибао".
"Такая ситуация играет ключевую роль в сдерживании распространения вируса, как в Китае, так и за пределами страны", - отмечает официальное печатное издание ЦК Компартии Китая.
Газета констатирует, что "в настоящее время источником зараженных жителей в других провинциях являются, главным образом, люди, приехавшие из Уханя".
Власти на местах сталкиваются с большими вызовами и давлением, всесторонне осуществляют профилактику и контроль коронавирусной инфекции, отмечает издание.
Особое значение имеет участие правительств на местах в эпидемической профилактике в обширных сельских районах Китая.
"В условиях нехватки необходимых медицинских ресурсов в сельских районах правительства на местах требуют от людей, прибывших из районов, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, принимать меры по самоизоляции. Это имеет большое значение для распространения информации о здравоохранении и гигиене, а также для сокращения посещений общественных мест жителями", - говорится в статье.
В настоящее время около 6 тыс. медицинских работников оказывают помощь нуждающимся в Ухане и провинции Хубэй.
Центральное правительство КНР организует транспортировку предметов первой необходимости, в частности овощей и продуктов питания, из других провинций для обеспечения 9 млн уханьцев, пишет издание.
Азербайджан предложил Кыргызстану провести в 2020г в Бишкеке бизнес-форум
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $63,3 млн
Избирательная кампания на досрочных выборах в парламент Азербайджана проходит спокойно, без серьезных нарушений - наблюдатели от СНГ
Коронавирус может привести к профициту на рынке нефти - Fitch
Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $55,92 за баррель
Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа
Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе
MIDA рассчитывает к 2021г завершить проект строительства ЖК в Сумгайыте
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе