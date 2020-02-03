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Дальнее зарубежье 03.02.2020 17:42

В Китае считают приезжих из Уханя главным источником заражения коронавирусом жителей в других провинциях

В Китае благодаря мерам по борьбе и контролю за коронавирусной инфекцией эпидемического центра за пределами провинции Хубэй не образовалось, сообщила в понедельник газета "Жэньминь жибао".

"Такая ситуация играет ключевую роль в сдерживании распространения вируса, как в Китае, так и за пределами страны", - отмечает официальное печатное издание ЦК Компартии Китая.

Газета констатирует, что "в настоящее время источником зараженных жителей в других провинциях являются, главным образом, люди, приехавшие из Уханя".

Власти на местах сталкиваются с большими вызовами и давлением, всесторонне осуществляют профилактику и контроль коронавирусной инфекции, отмечает издание.

Особое значение имеет участие правительств на местах в эпидемической профилактике в обширных сельских районах Китая.

"В условиях нехватки необходимых медицинских ресурсов в сельских районах правительства на местах требуют от людей, прибывших из районов, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, принимать меры по самоизоляции. Это имеет большое значение для распространения информации о здравоохранении и гигиене, а также для сокращения посещений общественных мест жителями", - говорится в статье.

В настоящее время около 6 тыс. медицинских работников оказывают помощь нуждающимся в Ухане и провинции Хубэй.

Центральное правительство КНР организует транспортировку предметов первой необходимости, в частности овощей и продуктов питания, из других провинций для обеспечения 9 млн уханьцев, пишет издание.

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Тэги: КИТАЙ, ВИРУС, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]