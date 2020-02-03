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СНГ 03.02.2020 18:01

В Таджикистане 60 человек осуждены по делам о бунтах в колониях - Верховный суд

Верховный суд Таджикистана вынес приговоры о лишении свободы 60 человек по делам о бунтах и беспорядках в колониях республики в 2018 и 2019 годах, сообщил на пресс-конференции в Душанбе председатель суда Шермухаммад Шохиён.

"По двум уголовным делам, возбужденным Верховным судом республики в прошлом году и связанными с беспорядками и другими преступлениями в исправительных учреждениях Худжанда и Вахдата, к различным срокам заключения осуждены 60 человек. Третье уголовное дело, связанное с подготовкой и организацией беспорядков в исправительном учреждении №1 города Душанбе, рассматривается Верховным судом в отношении 30 человек", - сказал Шохиён.

Он также добавил, что процессы проходили в закрытом режиме, "так было необходимо обеспечить безопасность лиц, которые проходят по делам в качестве пострадавших или свидетелей".

Беспорядки в колонии Худжанда произошли в ноябре 2018 года, в мае 2019 года взбунтовались заключенные в колонии в городе Вахдат. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли более 50 заключенных, а также несколько сотрудников колоний.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОЛОНИИ, БУНТЫ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]