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Дальнее зарубежье 03.02.2020 18:45

Мальдивы не пускают в страну прибывающих из Китая иностранцев

Власти Мальдивских островов приняли решение запретить въезд в страну иностранным гражданам, прибывшим из Китая, из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации президента республики.

"Министр туризма Али Вахид и министр здравоохранения Абдулла Амин сообщили, что после длительного обсуждения вопроса о распространении коронавируса по всему миру, Мальдивские острова приняли дополнительные меры пограничного контроля. С 3 февраля 2020 года Мальдивы ограничивают въезд всех иностранных граждан, которые прибыли из Китая. Меры носят временный характер и направлены на защиту здоровья и безопасность граждан республики", - говорится в сообщении.

Ранее власти Мальдив временно приостановили авиасообщение с Китаем, а также выпустили памятку для жителей страны, предупреждающую о запрете поездок в КНР и в те страны, где была обнаружена вспышка коронавируса.

В воскресенье МИД Мальдивских островов сообщил о семи заболевших гражданах республики, которые были эвакуированы из Китая в Дели и помещены на карантин. После всех медицинских проверок они смогут вернуться домой.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

По последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, жертвами нового коронавируса в Китае стали более 350 человек, заражены около 17 тыс. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Всего в мире за пределами КНР зафиксировано 182 случая заболевания коронавирусом.

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Тэги: МАЛЬДИВЫ, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]