Пашинян обсудил с председателем Европейского совета демократические реформы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил повестку двусторонних отношений, ход демократических реформ в стране, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Пашинян и Мишель обсудили отношения Армения-ЕС, выразили готовность еще более развивать сотрудничество, в том числе торгово-экономические связи. В центре обсуждений были проводимые в Армении демократические реформы. Глава Европейского совета отметил, что придает важность избранному Арменией пути реформ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
В конце января наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы выразили обеспокоенность "беспрецедентным уровнем" напряженности между государственными институтами власти в Армении.
"Мы очень обеспокоены высоким уровнем напряженности между двумя государственными институтами в Армении - офисом премьер-министра и председателем Конституционного суда", - говорится в заявлении содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Армении.
В организации подчеркнули, что "контроль и противовесы необходимы в любой демократической системе, что подразумевает - все институциональные полномочия должны действовать в соответствии с принципом верховенства закона" и все институты власти должны уважать этот принцип на деле, это касается и принципа "презумпции невиновности".
Представители ПАСЕ призвали власти Армении воздержаться от действий и заявлений, которые могут восприниматься, как оказание давления на судебную систему, и заявили о необходимости снизить напряженность, которая не должна мешать проведению реформ.
Как сообщалось, действующие власти Армении добиваются отставки председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна. Ранее КС отклонил обращение парламента республики, проголосовавшего за лишение полномочий Товмасяна. Инициаторы прекращения полномочий председателя суда заявляли, что Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.
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