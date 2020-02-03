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СНГ 03.02.2020 19:20

Рейтинг украинских партий: "Слуга народа" - 29,7%, ОПЗЖ - 10,3%, "Батькивщина" - 7,7%, "Евросолидарность" - 7,5%

Четыре политические силы Украины преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье (все они представлены в парламенте текущего созыва), свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

Согласно результатам соцопроса, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,9% из общество числа опрошенных (31,3% из тех, кто намерен участвовать в выборах), за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,3% (11,6%), за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,7% (8,6%) и за партию "Европейская солидарность" - 7,5% (8,5%).

В то же время за представленную в нынешнем парламенте партию "Голос" проголосовали бы 3,1% опрошенных (3,5% намеренных голосовать). За Всеукраинское объединение "Свобода" проголосовали бы 3,3% (3,7%), за партию "Сила и честь" - 2,8% (3,1%), за "Оппозиционный блок" и Партию Шария - по 1,8% (2%), за Радикальную партию Олега Ляшко - 1,5%, за Объединение "Самопомич" - 1,3%, за Аграрную партию Украины - 0,6% и за "Рух новых сил Михаила Саакашвили" - 0,5%.

За другую партию намерены проголосовать 1,2% опрошенных, затруднились с ответом 17,8%. 10,9% опрошенных не приняли бы участия в выборах.

На Украине 5-процентный барьер для прохода в парламент.

В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРТИИ, РЕЙТИНГ, СОЦОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]