Около 7 тыс. россиян уехали работать в Белоруссию в 2019 году

Число иностранцев, въехавших в Беларусь для трудоустройства, в 2019 году увеличилось более чем на четверть, сообщил заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.

"Всего в 2019 году в нашу страну для занятия трудовой деятельностью прибыло свыше 20,8 тыс. иностранцев. Это на 4,7 тыс. больше, чем в 2018 году", - приводятся слова Татуры в сообщении на сайте МВД.

По данным ДГиМ МВД наибольшее количество прибывших в Беларусь трудовых мигрантов составили россияне - 6,7 тыс., или каждый третий специалист. На втором месте - граждане Китая (4,3 тыс., или почти каждый пятый), на третьем - украинцы (3,1 тыс.).

"В качестве площадки для трудоустройства Беларусь также выбирают граждане Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции и Литвы. Редкий трудовой десант - жители Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Мавритании, Уругвая, Тринидад и Тобаго. В прошлом году из этих стран для работы в Беларусь прибыло по одному специалисту", - отметили в МВД.

Более 5,6 тыс. трудящихся мигрантов имели рабочие специальности, более 3 тыс. человек - квалифицированные работники и специалисты, свыше 1,3 тыс. иностранцев задействованы в сфере обслуживания и торговли, 428 - в сельском хозяйстве. Более 1,2 тыс. приезжих занимали должности руководителей.

Подавляющее большинство мигрантов были заняты в столице, Гродненской и Минской областях. Менее всего трудоустроенных иностранных граждан оказалось в Могилевской области.

"Определенный рост количества прибывших в страну иностранных специалистов не оказал существенного влияния на общественную безопасность и криминальную обстановку. Миграционная ситуация в Беларуси по-прежнему остается стабильной и контролируемой", - подчеркнул Татура.

По информации МВД, число иностранцев, нарушивших порядок занятия трудовой деятельностью, в 2019 году снизилось. Так, если в 2018 году к административной ответственности за несоблюдение законодательства в этой сфере привлечено 522 мигранта, то в 2019-м - 443.